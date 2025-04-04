«Невероятный бой». Мейвезер назвал самого тяжелого соперника в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный и непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер назвал самого тяжелого соперника в своей профессиональной карьере:

«Мигель Котто – это самый тяжелый оппонент, с которым я встречался на ринге. Он был очень сильным и жестким боксером. Он всегда активнее проводил последние раунды, и мне приходилось отдавать много сил, чтобы драться с ним на равных.

Котто не добился всего благодаря удачи, он много работал, чтобы попасть на вершину. Мы провели невероятный бой. Я знал, что мне будет тяжело», – признался Мейвезер.

Мигель Анхель Котто – пуэрто-риканский боксер, который владел титулами в четырех весовых категориях. Он вышел на ринг против Мейвезера в 2012 году и уступил единогласным судейским решением.

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sport.ua