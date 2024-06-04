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Баскетбол

Фани «Бостона» зробили футболки з образливими надписами на честь Дончича та Ірвінга

Фани «Бостона» зробили футболки з образливими надписами на честь Дончича та Ірвінга

Сьомого червня пройде фінал НБА між «Бостоном» та «Далласом».

Фани «Селтікс» зробили футболки з образливими надписами на честь Луки Дончича та Кайрі Ірвінга.

На футболках написано: «Лука/Кайрі відстій».

Фани «Бостона» зробили футболки з образливими надписами на честь Дончича та Ірвінга

Фото: Spectrum News

ua.tribuna.com

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