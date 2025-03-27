БК Ровно обыграл Черкасских Мавп и финишировал третьим в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET

Первая часть сезона завершилась сегодня в Черкассах, а уже с начала апреля стартует стадия плей-офф

В Черкассах завершился последний матч регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25. В битве претендентов на третье место БК Ровно оказался сильнее Черкасских Мавп — 81:67.

Черкасской команде для завоевания «промежуточной бронзы» была необходима победа, и в первой четверти она доказала свои претензии, добыв гандикап +7. Однако затем ровенчане резко прибавили, уничтожили соперника во втором игровом отрезке и ушли на большой перерыв с преимуществом +11.

Во второй половине матча Мавпы, игравшие без лидеров Андрея Агафонова и Льва Кошеватского, так и не смогли вернуть интригу. Ровно все время держало отрыв в 10-15 очков и завершило поединок — а с ним и весь регулярный чемпионат — уверенной победой.

Эффективной и результативной игрой отметились все три американских легионера команды Дениса Спиридонова, набрав по 16-18 очков. Роджерик Браун записал на свой счет дабл-дабл, как и Дмитрий Клебан из команды-соперника.

БК Ровно, одержав 16 победу в 28 турах, занял итоговое третье место, оставив оппонента на четвертой строчке. В 1/4 финала клуб будет противостоять другим «горожанам» из Запорожья, а Черкасские Мавпы встретятся с Кривбассом. Еще две пары плей-офф составили Днепр — Прикарпатье-Говерла и Киев-Баскет — Старый Луцк.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — БК Ровно — 67:81 (18:11, 11:29, 20:22, 18:19)

Черкасские Мавпы: Дюпри (20), Марченко (12 — 4 потери), Клебан (11 + 11 подборов), Климов (7 — 6 потерь), Голенков (6 + 7 подборов + 2 блок-шота), Пирогов (6), Фесун (3), Упырь (2)

БК Ровно: Фуллер (18 + 7 передач + 5 перехватов), Уильямсон (17 + 7 подборов + 2 блок-шота), Браун (16 + 11 подборов + 5 потерь), Головчик (11), Соловьев (8), Герасимчук (3), Шепелев (2 + 6 подборов), Тимощук (2), Поносов (2), Гарбар (2)

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