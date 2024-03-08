НБА запостила епічне фото Каррі, але в мережі знайшли кадр з іншого ракурсу – із жінкою з напівоголеним бюстом на трибунах

Пізніше офіційний акаунт НБА у твіттері опублікував фото епічного святкування Стефа Каррі, який вдавав удар ключкою по м'ячу, ніби під час гри в гольф (це другий улюблений спорт Стефа після баскетболу).

Однак користувачі просять НБА опублікувати «справжнє» фото. Річ у тім, що в мережі знайшли цей кадр з іншого ракурсу – і там на трибунах видно жінку з дуже глибоким декольте, яке навіть прикуло увагу одного з вболівальників з першого ряду.

Стеф на фото, яке запостила НБА, цю жінку закриває собою. А ось як все виглядало насправді:

Фото: НБА, Scott Strazzante

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