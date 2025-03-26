БК Ровно сумасшедшим рывком в последней четверти вырвал победу над Кривбассом в Суперлиге

Героем встречи стал Кран Виллиамсон, на счету которого 32 очка и 10 подборов

БК Ровно вырвал победу у Кривбасса в матче регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25 — 87:83.

Начало встречи было за командой Дениса Спиридонова, которая повела с перевесом в +9 очков. Кривбасс перехватил инициативу и вырвался вперед. В третьей четверти подопечные Александра Вороны имели преимущество +13. Однако ровненцы провели сумасшедшую концовку встречи, сумев вырвать победу.

Героем матча стал форвард Ровно Кран Виллиамсон, на счету которого 32 очка и 10 подборов. В составе Кривбасса очередной результативный поединок провел Виталий Быков, набравший 27 очков.

БК Ровно занимает третье место в Суперлиге, имея 15 побед. Кривбасс за один матч до конца регулярного сезона занял пятую строчку.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Кривбасс — БК Ровно — 83:87 (23:27, 26:17, 22:14, 12:29)

Кривбасс: Бублик (18), Ловингс (13 + 6 подборов + 8 передач), Товкач (12 + 5 подборов), Водолазский (7), Келли (2), Быков (27 + 5 подборов), Триколенко (2), Мельник (2)

Ровно: Виллиамсон (32 + 10 подборов + 5 перехватов), Браун (17 + 12 подборов), Соловьев (16), Фуллер (11 + 6 подборов), Гарбар (4), Герасимчук (3), Тимощук (2 + 5 подборов), Головчик (2)

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