Днепр на последних минутах вырвал победу над Прикарпатьем-Говерлой в Суперлиге

Команда Владимира Коваля остается непобежденной в регулярном сезоне

Днепр вырвал победу над Прикарпатьем-Говерлой в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25 — 90:88.

Команда Владимира Коваля повела в первой четверти, но далее инициативу перехватили ивано-франковцы. Подопечные Евгения Мурзина вышли вперед, удерживали небольшой перевес, а в заключительной четверти имели преимущество +10 очков. Однако концовка встречи осталась за днепрянами, которые вырвали победу на последних минутах.

MVP встречи стал Станислав Тимофеенко, который набрал 20 очков и совершил 8 подборов. В составе Прикарпатья-Говерлы отметим Илью Кабацюру, на счету которого 22 очка и 7 подборов.

Команда Коваля продолжает идти в Суперлиге без поражений, ивано-франковцы остаются на последней строчке. Днепр и Прикарпатье-Говерла за тур до конца регулярного чемпионата составили пару будущих игр 1/4 финала плей-офф.

Суперлига. Регулярный сезон

Днепр — Прикарпатье-Говерла — 90:88 (22:18, 15:25, 25:21, 28:24)

Днепр: Тимофеенко (20 + 8 подборов + 5 передач), Конев (13), Горобченко (12), Сорочан (11), Закурдаев (11 + 5 передач), Дубоненко (10 + 5 передач), Сыпало (6 + 5 подборов), Бондарчук (4), Загреба (3 + 6 подборов)

Прикарпатье-Говерла: Рид (25), Кабацюра (22 + 7 подборов), Морозов (22), Дроздов (9), Маркив (5), Чугунов (3), Иванов (2)

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