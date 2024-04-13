«Дніпро» поширив топову афішу третьої гри серії плей-оф з «Мавпами», зроблену співробітником клубу

14 квітня о 14:00 у залі «Дніпра» відбудеться третя гра півфінальної серії плей-оф Суперліги між місцевим колективом та «Черкаськими Мавпами».

Починаючи з завершення регулярки протистояння цих команд супроводжується «борщовою сагою», в якій беруть участь Володимир Конєв, Андрій Агафонов та Станіслав Тимофеєнко.

Адміністратор «Дніпра» Артем Старченко на особистій сторінці в інсті поділився яскравою кулінарною афішею гри плей-оф, на якій можна побачити Володимира Конєва, Андрія Агафонова та соковитий шматок смаженого м’яса:

«Дніпро» поширив цю сторіз на офіційний акаунт клубу:

Фото: ФБУ / starchenkoartem_11

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