ЛеБрон Джеймс установил рекорд НБА по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате

ЛеБрон превзошел показатель Карима Абдул-Джаббара

Легендарный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал автором очередного уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

ЛеБрон стал автором рекорда по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате НБА. В противостоянии с Лос-Анджелес Лейкерс (113:100) форвард провел на паркете 34:05 минут (19 очков, шесть подборов, семь ассистов и один блок-шот).

Таким образом, Джеймс сыграл в «регулярке» 57 471 минуту и превзошел показатель легендарного Карима Абдул-Джаббара — 57 446 минут.

Лейкерс занимают седьмое место в Западной конференции НБА, одержав 15 побед в 27 матчах. 22 декабря Лейкерс проведут матч с Сакраменто Кингз украинца Алексея Лэня.

LeBron has been making plays like this for over 57,000 minutes 🤯 https://t.co/r9Nt6G6yMG pic.twitter.com/B0rh6IS6WK

— NBA (@NBA) December 20, 2024