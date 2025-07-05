НХЛ. Последний топовый свободный агент и новый контракт Бедарда

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Бедард

В НХЛ завершились драфт и открытие рынка свободных агентов, поэтому клубы и игроки постепенно уходят в отпуск. Последний из топовых свободных агентов этого лета как раз нашел себе новую команду.

– Каролина забрала последнего топового свободного агента на рынке. Ураганы подписали вингера Николая Элерса на 6 лет и 51 миллион.

В минувшем сезоне Элерс набрал 63 (24+39) очка в составе Виннипега.

– Колорадо усилило линию обороны опытным защитником Брентом Бернсом. Игрок получил контракт на 1 год и 1 миллион. 40-летний хоккеист в прошлом сезоне набрал 29 (6+23) очков в составе Каролины.

– Вашингтон продлил договор с форвардом Энтони Бувилье. Игрок оформил контракт на 2 года и 5,5 миллиона. В прошлом чемпионате Бувилье набрал 25 (15+10) очков и еще 7 пунктов в плей-офф.

– Сан-Хосе подписал контракт с защитником Дмитрием Орловым. Контракт на два года и 13 миллионов. В прошлом сезоне Орлов набрал 28 очков в Каролине.

Кроме того, Акулы забрали с драфта отказов защитника Сент-Луиса Ника Ледди.

– Чикаго открыл переговоры с форвардом Коннором Бедардом, первым номером драфта-2023. Контракт игрока завершается через год, а клуб хочет заранее продлить договор.

Бедард в первом и втором сезонах в НХЛ набрал 61 и 67 очков соответственно.

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sport.ua