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Баскетбол

У Ілайджі Джойнера виникли серйозні сумніви щодо рішення арбітрів в одному з ігрових епізодів матчу проти «Київ-Баскета»

У Ілайджі Джойнера виникли серйозні сумніви щодо рішення арбітрів в одному з ігрових епізодів матчу проти «Київ-Баскета»

Навіть попри втішний результат, у зіркового легіонера рівнян та претендента на звання MVP сезону Ілайджі Джойнера все одно залишилися запитання до конкретного епізоду. Наприкінці другої чверті американець намагався заблокувати кидок Максима Зайцева, однак арбітри зафіксували порушення правил з боку Джойнера та призначили два штрафних кидки, один з яких Зайцев реалізував.

Джойнер навіть запостив відео цього епізоду на своїй сторінці в інстаграмі в сторіз та зробив опитування серед підписників з метою дізнатися, чи справедливо, на їхню думку, судді зафіксували порушення правил у цьому моменті.

У Ілайджі Джойнера виникли серйозні сумніви щодо рішення арбітрів в одному з ігрових епізодів матчу проти «Київ-Баскета»

Джойнер завершив матч із 18 очками, п'ятьма підбираннями та чотирма асистами.

Скриншоти: ФБУ

ua.tribuna.com

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