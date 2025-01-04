Сакраменто с Лэнем в результативной перестрелке победил Мемфис в НБА

Лидеры обеих конференций Кливленд и Оклахома синхронно одержали победы

Состоялись матчи очередного игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто на своей площадке в результативной перестрелке обыграл Мемфис — 138:133. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь отыграл около 10 минут, и набрал за это время 4 очка, один подбор, один перехват и один блок-шот.

Лидер Западной конференции Оклахома победила Нью-Йорк — 117:107. Кливленд, возглавляющий таблицу Востока, на выезде обыграл Даллас — 134:122.

Детройт Пистонз — Шарлотт Хорнетс — 98:94 (26:31, 26:34, 32:17, 14:12)

Торонто Рэпторс — Орландо Мэджик — 97:106 (24:37, 26:2518:26, 29:18)

Нью-Орлеан Пеликанс — Вашингтон Уизардс — 132:120 (29:37, 33:31, 35:29, 35:23)

Оклахома Сити Тандер — Нью-Йорк Никс — 117:107 (33:30, 21:36, 26:22, 37:19)

Хьюстон Рокетс — Бостон Селтикс — 86:109 (31:37, 25:2816:17, 14:27)

Даллас Маверикс — Кливленд Кавальерс — 122:134 (21:32, 32:37, 32:31, 37:34)

Денвер Наггетс — Сан-Антонио Сперс — 110:113 (30:32, 22:28, 38:27, 20:26)

Сакраменто Кингз — Мемфис Гризлис — 138:133 (46:32, 32:40, 24:28, 36:33)

Лос-Анджелес Лейкерс — Атланта Хокс — 119:102 (31:28, 34:29, 31:29, 23:16)

Источник