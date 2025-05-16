Лейкерс не планируют продолжать контракт с Лэнем

Украинец, сыгравший лишь 12 матчей за три месяца, покинет команду из Лос-Анджелеса ближайшим летом

Украинский центровой Алексей Лэнь по всей видимости, в ближайшее время покинет Лос-Анджелес Лейкерс.

По имеющейся информации, 31-летнего украинца не будет в ростере 17-кратного чемпиона НБА в следующем сезоне, как и еще одного опытного игрока — 35-летнего форварда Маркиффа Морриса. Лейкерс расстанутся с обоими исполнителями после официального завершения текущей кампании.

Напомним, Алексей выступал за команду из Лос-Анджелеса с февраля. До этого он несколько дней числился игроком Вашингтон Уизардс, а первую часть сезона провел в Сакраменто Кингз, цвета которого защищал с 2021 года.

В составе Лейкерс Лэнь лишь 12 раз появлялся на площадке (в среднем — 10.5 минут), набирая за игру 1.8 очков, совершая 2.9 подборов и 0.7 передач.

Лос-Анджелес Лейкерс в регулярном сезоне 2024/25 финишировали на третьем месте в Западной конференции, но вылетели в первом же раунде плей-офф, уступив Миннесоте Тимбервулвз по сумме матчей 1:4.

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