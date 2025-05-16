Два титула. Турки Аль-Шейх намерен организовать громкий бой двух чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Роуч и Дэвис

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг) Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) проведет следующий поединок 12 июля в США. Соперником американского боксера станет непобежденный мексиканец Уильям Сепеда (33–0, 27 КО), который владеет временным титулом WBC.

Руководитель Riyadh Season Турки Аль-Шейх, похоже, уверен в победе Шакура, так как нашел ему соперника для нового поединка. Известный функционер намерен организовать громкий бой – свести Стивенсона и чемпиона мира по версии WBA Джервонту Дэвиса (30–0–1, 28 КО).

Интересно, что представители Джервонты ответили, что никаких переговоров о возможной унификации они не ведут. Тем не менее, эксперты и журналисты считают, что Дэвис просто пытается выбить лучшие финансовые условия в потенциальном поединке с Шакуром.

Последний бой американского «Танка» завершился скандалом – Джервонта не сумел одолеть соотечественника Ламонта Роуча. В одном из эпизодов рефери не отсчитал нокдаун, когда Дэвис стал на колено. Роуч после этого неоднократно заявлял, что у него украили победу.

sport.ua