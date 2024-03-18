Полтора года простоя. Диллиан Уайт финишировал Хаммера в 3-м раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Вечером 17 марта в ирландском Каслбаре прошел интересный вечер бокса.

В главным событии экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании (29–3, 19 КО) вернулся на ринг в поединке против Кристиана Хаммера из Германии (27–10, 17 КО).

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35-летний Диллиан Уайт впервые вышел на ринг с ноября 2022 года, когда он по очкам победил Джермейна Франклина. В августе 2023 года планировался реванш Уайта против Энтони Джошуа, однако бой сорвался за неделю до выхода в ринг из-за положительного допинг-теста у Диллиана.

На взвешивании Диллиан Уайт показал вес 116,57 кг (257 фунтов), а Кристиан Хаммер весил 124,28 кг (274 фунтов).

Имея большой перевес, Диллиан Уайт финишировал Кристиана Хаммера в 3-м раунде. Угол немецкого боксера решил отказаться от продолжения поединка.

Диллиан Уайт (Великобритания) – Кристиан Хаммер (Германия) – RTD 3/10

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