Лилль изучает кандидатов на замену своего лучшего игрока

В среду нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид объявил, что летом он покидает клуб в статусе свободного агент после пять лет в команде. Канадец оставляет после себя большое наследие: 109 голов в 231 матче во всех турнирах и звание лучшего бомбардира команды в текущем сезоне.

Поэтому в "Лилле" уже готовятся к жизни без Дэвида. По информации издания L'Équipe, одним из кандидатов на замену является бывший форвард "Ниццы" Алассан Плеа, который сейчас выступает за менгенгладбахскую "Боруссию". В этом сезоне на счету Плеа 12 голов и 7 ассистов в 31 матче за немецкий клуб во всех турнирах. Его контракт действует до конца следующего сезона.

Кроме того, сообщается об интересе "Лилля" к другому канадца и однофамильцу Джонатана – Промису Дэвиду. В составе "Юнион Сент-Жилуаз" он забил 21 гол и отдал 5 ассистов в 39 матчах этого сезона во всех турнирах.

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