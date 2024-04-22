Беспредел арбитров или обычное судейство? Кто виноват в поражении «Вашингтона»

Работа арбитров в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» вызвала споры в соцсетях

Работа арбитров в первом матче между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» вызвала споры в соцсетях. Фото USA Today Sports Один из спорных моментов произошел перед победным голом Панарина.

«Вашингтон» начал первый раунд плей-офф с поражения от «Рейнджерс» (1:4). Ньюйоркцы не испытали больших проблем, если убрать за скобки стартовый период, когда «Кэпиталз» не пропустили и предложили сопернику неудобный хоккей. Победа хозяев закономерна и не вызывает вопросов, даже несмотря на несколько спорных судейских решений.

Работа арбитров в первом матче серии вызвала бурю споров в социальных сетях и среди североамериканских коллег. Полистав ленту новостей, можно найти заметки с посылом — «Вашингтон» прибили арбитры. Но все эти моменты не назовешь иначе как спорными, и связывать поражение «Кэпиталз» с судейским беспределом неправильно.

Какие конкретно эпизоды подожгли дискуссию? Победный гол «Рейнджерс», который забил Артемий Панарин, начался с силового приема Алексиса Лафренье на Винсене Иорио. Форвард хозяев впечатал защитника в борт, отобрал шайбу и перевел ее на россиянина через Винса Трочека. Для Иорио после неприятного столкновения с бортом матч закончился. «Вашингтон» доигрывал в пять защитников. Держим в уме травмы верхней части тела Ника Дженсена и Расмуса Сандина и включение Итана Бира в программу помощи хоккеистам НХЛ. Тренеру «Вашингтона» не позавидуешь. Сам Карбери после матча назвал момент пограничным.

— Это было на грани. Иорио — молодой игрок, мне его жаль, он поставил себя в трудное положение. На самом деле нужно было быстрее избавиться от шайбы, но он ее передержал, и Лафренье ударил его. Я пока только один раз посмотрел момент, поэтому не готов оценивать его, — приводит слова Спенсера Карбери The Hockey News.

Весь матч изобиловал удалениями, стычками и потасовками, многие из которых возникали на пустом месте. Игроки «Вашингтона» были явно недовольны многими судейскими решениями. Александра Овечкина вывел из себя эпизод, когда арбитры не разглядели зацеп от защитника Адама Фокса. Думаю, что обоюдное удаление стало бы оптимальным решением. Фокс помешал Овечкину, но и Александр упал чересчур артистично.

Перекладывать вину на поражение игрокам и тренерам «Вашингтона» не стоит. Не арбитры виноваты, что «Кэпиталз» забросили всего одну шайбу, а в третьем периоде, когда надо было спасать матч, проиграли по броскам 6-15. Неочевидные нарушения зафиксировали и в пользу «Столичных». Вспомнить хотя бы момент из первого периода, когда две минуты получил автор первого гола Мэтт Ремпе. Странно обвинять в проигрыше арбитров, когда команда получила четыре большинства. Надеюсь, после матча ветераны «Вашингтона» не обрушатся с критикой на департамент судейства НХЛ. Поражение «Кэпс» не связано с работой судей.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Ремпе — 1 (Веси, Гудроу), 24:17 — 1:0. Панарин — 1 (Трочек, Лафренье), 24:50 — 2:0. Веси — 1 (Гудроу), 26:23 — 3:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Протас), 27:31 — 3:1. Крайдер — 1 (Зибанежад, Рословик), 56:17 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Линдгрен.

Штраф: 20 — 26.

Броски: 31 (7+9+15) — 21 (4+11+6).

Наши: Панарин (17.37/7/+1) — Алексеев (22.31/1/-2), Овечкин (19.36/0/-1).

21 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 1-0.

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