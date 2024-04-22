Лео Турини: Машина Ferrari достигла предела возможностей

Лео Турини, известный итальянский журналист, прокомментировал итоги уик-энда в Шанхае, обратив внимание на несколько важных моментов, связанных с Ferrari, его любимой командой…

Гран При Китая однозначно показал, что в Ferrari должны как можно скорее модернизировать машину, ведь это было обещано. Надо смотреть правде в глаза: SF-24 в её нынешней конфигурации достигла предела своих возможностей.

Гонщикам Скудерии не только не удаётся сократить отставание от Red Bull, но в определённых условиях они уступают даже McLaren. Но дело в том, что волшебных решений не существует в принципе. Их нет ни у кого, однако впереди ещё почти два десятка Гран При, и то, что мы видим сейчас, не может продолжаться.

Поясню, что я имею в виду. Фредерик Вассёр заслуживает уважения уже за то, чего он добился к настоящему моменту, ведь наследство, которое ему досталось, было откровенно незавидным. Теперь он должен продемонстрировать, что под его руководством Ferrari научится модернизировать машину по ходу сезона. На протяжении многих лет команде из Маранелло это не удавалось.

Теперь о гонщиках. Шарля Леклера и Карлоса Сайнса разделило решение высшего руководства компании, и в Китае они продолжили обмениваться ударами, при том что победа на кону не стояла – ничего такого и близко не было. Подобные эпизоды говорят об общем психологическом настрое команды. Причём в данном случае вообще не важно, кто тут прав, а кто – нет.

Это вопрос самолюбия и дальнейших перспектив. Всё просто: для Карлоса важно опередить напарника, ведь это его Джон Элканн решил уволить и заменить на Льюиса Хэмилтона, разумеется, оставив в команде монегаска.

Если коротко, то Сайнс очень хочет показать, что президент компании был неправ. Также надо помнить, что сейчас испанец крайне заинтересован в том, чтобы обеспечить себе максимально выгодный контракт на 2025-й и последующие годы, а это будет напрямую зависеть от результатов. Причём сезон только начался, и искры, которые мы видели в Шанхае, предвещают, что в дальнейшем может разгореться настоящий пожар…

Впрочем, можно не сомневаться, что Вассёр вмешается и самым жёстким образом принудит их к миру…

Что касается остальных итогов уик-энда, то о Максе Ферстаппене можно и не говорить, а вот Ландо Норрис заслуживает всяческих похвал. Фернандо Алонсо тоже впечатляет – несмотря на свой возраст на трассе он по-прежнему неудержим. Кстати, говорят, что Тэйлор Свифт намекнула на него в своей новой песне, которая вошла в альбом, появившийся в продаже в прошлую пятницу.

Теперь о Льюисе Хэмилтон: отношение к нему должно быть более уважительным. Сейчас он пилотирует газонокосилку, выкрашенную в серебристый цвет, однако в спринте занял 2-е место, а во вчерашней гонке отыграл немало позиций. Думайте о его характере всё, что хотите, но я не могу понять негативного отношения к великому чемпиону, а ведь он решил перейти в Ferrari, хотя сейчас команда мало чем может похвастаться.

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