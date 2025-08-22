Багатскис: Я хочу поблагодарить команду за то, что многие ребята засунули свое эго в одно место

Сине-желтые с тремя победами в четырех матчах заняли первое место в группе А

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал выступление своих подопечных в пре-квалификации на чемпионат мира-2027.

«После второго матча со Словакией, я сказал ребятам, что нам не хватило одной тренировочной недели, чтобы начать турнир так, как мы сыграли в этом матче. Во второй половине словакам удалось сравнять счет, но они жили на нас, когда мы принимали неправильные решения. Плюс у них свой, пожалуй, лучший матч в жизни сыграл Маловец… До того момента, пока за него не взялся Липовой. Баскетбол — это игра, здесь бывают потери, ошибки, решения, но мы были по всем показателям немного лучше словаков».

«Не знаю точно, какова причина перформанса Ковляра… Хотя, может быть, я знаю. Но он почувствовал, что он лидер этой команды, как Санон, Бобров. Ковляр забил свои броски, ведь индивидуально в игре один в один он очень сильный игрок. Плюс в защите, думаю, он может быть одним из лучших не только в Еврокубке, но и во всей Европе уже в ближайшее время. Если у него будет стабильность в нападении, его ждет большое будущее».

«Характер показывали еще на первой неделе, когда начали тренироваться, и для многих, мягко говоря, было очень тяжело. Но ребята не сдавались и продолжали работать. В баскетбол играют таланты, но талант нужно тренировать. В современном баскетболе, если игрок не готов физически, вариантов нет».

«Я рад за команду, ведь в игре участвовали реально 11 игроков. Я хочу поблагодарить команду за то, что многие ребята засунули свое эго в одно место. Нам нужно эго, чтобы показывать свои возможности, но это эго должно играть на команду».

«В предыдущих матчах Санон сыграл отлично и, возможно, ему кажется, что в этом матче он выпал, но на самом деле он не выпадал в защиту. Возможно, он не набрал своих очков, но команда сыграла стабильно. То же можно сказать о Боброве: он не очень сыграл в первом матче, но второй выиграли благодаря ему. И так можно выделить почти всех игроков. В старте вышел Бублик — это был сюрприз для словаков. И он реально играл и помог».

«Для меня первая задача всегда – выйти из группы. Но хотелось занять лучшее место, и нам это удалось. Мы уже играли квалификацию на чемпионат мира, мы начинали отбор на ЧМ-2023 матчем в Грузии, но сейчас, выйдя с первого места, мы получили очень условно, но немного более легких соперников, чем могли бы, если бы вышли со второй позиции. Но это только условно. Любые победы, выход из первого места – это дает игрокам уверенность в своих силах».

В пре-квалификации Украина на выезде проиграла Швейцарии (64:66), а также в «домашних» играх победила Словакию (80:71) и Швейцарию (73:64). В заключительном туре сине-желтые обыграли Словакию — 98:86. С семью набранными очками после четырех матчей, команда Айнарса Багатскиса заняла первое место в группе А.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Поскольку Украина заняла первое место в своей группе в пре-квалификации, то в первом раунде отбора на ЧМ-2027 она сыграет в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания либо Хорватия).

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

Источник