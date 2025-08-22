Леклер: В этом году есть только одна константа – McLaren

Гонщики McLaren выиграли 11 из 14 гонок сезона, соперникам остаётся лишь наблюдать за тем, как они сражаются за чемпионский титул. Гонщик Ferrari Шарль Леклер считает, что его команда вряд ли сможет навязать борьбу лидерам на оставшихся этапах…

Шарль Леклер: «Не думаю, что сейчас есть хоть одна трасса, на которой мы считаем себя сильнее McLaren. Нет никаких сомнений в том, что в этом году у McLaren лучшая машина.

Результаты Red Bull, Ferrari и Mercedes меняются от трассы к трассе, есть только одна константа — McLaren. Они быстрее всех на любой трассе. Не думаю, что в какой-то из гонок после летнего перерыва мы окажемся фаворитами, но буду приятно удивлён, если это произойдёт».

