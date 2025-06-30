Флавио Бриаторе: Уровень результатов всё больше беспокоит

Гонка в Австрии стала второй подряд, в которой Alpine не заработала очки. Лучшим результатом команды стало тринадцатое место Пьера Гасли. Его напарник Франко Колапинто финишировал пятнадцатым, получив 5-секундный штраф и один штрафной балл за выдавливание Оскара Пиастри за пределы трассы, когда австралийский гонщик обгонял его на круг.

Пьер Гасли (13-й): «Разочаровывающий день для команды. Нам необходимо многое проанализировать и понять, ведь на протяжении всей гонки у меня просто не было сцепления с трассой, и мне приходилось бороться с машиной на всех отрезках.

Я не знаю, с чем это связано. Возможно, машина получила повреждения. Нам нужно изучить каждую деталь, поскольку день получился очень длинным с разочаровывающим итогом. Я хорошо стартовал и к концу первого круга занимал шестое место. Но после я проводил сложную гонку.

Мы отправляемся в Сильверстоун на домашнюю гонку. Это всегда фантастический этап, и я с нетерпением его жду, чтобы отыграться после сложного уик-энда».

Франко Колапинто (15-й): «Жаркий и разочаровывающий день. Я хорошо стартовал, но по ходу гонки у меня были проблемы с машиной и балансом. Сегодня нам не хватило темпа, а деградация шин оказалась выше, чем обычно. Прямо сейчас мы не знаем, с чем это связано, поэтому вместе с командой предстоит внимательно всё проанализировать.

У меня произошёл инцидент с Юки Цунодой в четвёртом повороте, который стоил потери времени и отбросил назад. После финиша Юки пришёл и извинился, но после контакта машина вела себя иначе. Возможно, были получены повреждения.

До этапа в Сильверстоуне мало времени, но мы вернёмся на базу в Энстоуне и будем много работать, чтобы выступить сильнее в следующий уик-энд, домашний для команды».

Флавио Бриаторе, временно исполняющий обязанности руководителя команды: «К сожалению, мы ещё больше отстаём от наших прямых соперников в Кубке конструкторов, проведя ещё одну гонку без очков. Честно говоря, уровень результатов всё больше беспокоит.

В субботу мы были достаточно быстры, чтобы двумя машинами выйти в финал квалификации, но в гонке увидели совсем другую картину. Важно понять, с чем это связано, если мы хотим переломить ход событий этого сложного сезона».

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