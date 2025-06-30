Известный тренер: «Усик – клоун. Вы видели, его это задело»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Британский тренер Даниеля Дюбуа Дон Чарльз высказался об украинском чемпионе Александре Усике.

«Я просто хочу установить правду. Все вы видели, что Усик ведет себя нехарактерно, просто клоун. Очевидно, его задело за живое. Мы вывели Усика на чистую воду, он сейчас играет в какие-то актерские игры, чтобы скрыть свои эмоции. Мы поймали Усика», – сказал Чарльз.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua