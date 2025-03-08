Эдди ХИРН: «Этого боксера стоит дисквалифицировать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал чемпионский бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

«Это не был настоящий нокдаун. Дэвис не пострадал. Но с другой стороны, если ты стал на колено, то рефери по правилам должен был бы начать отсчет.

Я слышал, что много, кто говорит: «Дэвиса надо дисквалифицировать. Он повернулся в угол». Но я с этим не согласен, хотя ситуация была странной», – сказал Хирн.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.

sport.ua