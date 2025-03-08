Бриаторе: Мы пока не знаем, кто сыграет главную роль

Ходят слухи, что у Джека Дуэна есть всего несколько этапов, чтобы произвести впечатление на Бриаторе и других боссов Alpine, прежде чем его оставят или заменят на Франко Колапинто – и шансов против него у австралийца немного, тем более, что в затылок дышат ещё трое – Пол Арон, Габриэль Мини и Виктор Мартен.

Но Флавио Бриаторе это не беспокоит, он считает, что такой подход поможет ему найти нового Фернандо Алонсо или Михаэля Шумахера…

Флавио Бриаторе: «Для меня управление командой Формулы 1 – это как управление рестораном. В обоих случаях вы руководите людьми. И вам нужно обеспечить, чтобы на базе работало 1000 человек, и я несу ответственность за их зарплату.

Я предпочитаю делать то, что лучше для команды. Если у вас два гонщика, выбирайте между двумя. Если у вас пять гонщиков, выбирайте из пяти.

Вернувшись на базу в Энстоун, я знал, что эти люди, возможно не все, но процентов двадцать помнят победу Фернандо Алонсо. И я всё ещё вижу здесь нашу прежнюю команду, очень разочарованную тем, как в последние годы здесь всё было устроено.

Надеюсь, команда из Энстоуна сможет побеждать. Мы сделали это с Benetton, сделали это с Renault. Во втором случае мы просто поменяли актера на главной роли. В Benetton им был Михаэль Шумахер, а в Renault – Фернандо Алонсо. Теперь нам нужно снять ещё один фильм, но мы пока не знаем, кто сыграет главную роль».

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