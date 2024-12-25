Максу Ферстаппену советуют присмотреться к Williams

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing рассчитан до 2028 года, но многие уверены, что в 2026-м, когда Формула 1 перейдёт на новый технический регламент, действующий чемпион мира будет выступать за другую команду.

Бывший механик McLaren Марк Пристли считает, что Ферстаппену стоит присмотреться к Williams, которая в 2026-м под руководством Джеймса Ваулза может стать серьёзной силой.

Марк Пристли: «В данный момент на рынке пилотов очень сложная ситуация, поскольку все просчитывают свои переходы с учётом изменений в регламенте в 2026 году. Вы должны выбрать команду, которая, по вашему мнению, построит лучшую машину, и этой командой может оказаться Williams. Гонщикам предстоит принять сложное решение.

Если вас зовут Макс Ферстаппен, то вы можете присматриваться к McLaren, но у этой команды есть двое молодых гонщиков, которые останутся с ними в предстоящие годы. Mercedes сейчас не в лучшей форме, но все знают, что они хорошая команда, которая умеет работать очень эффективно.

Мы знаем, что у Ферстаппена состоялось множество разговоров с Mercedes. Но нужно присмотреться и к Williams. Этой командой руководит Джеймс Ваулз, и они связывают очень большие ожидания с 2026 годом. Я точно знаю, что они рассчитывают бороться с лучшими, поэтому, возможно, это шанс для Ферстаппена».

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