Гуаньюй Чжоу: Надеюсь, завтра будет такая же погода

В квалификации, проходившей в Сильверстоуне в сложных погодных условиях, Гуаньюй Чжоу смог пройти во вторую сессию и впервые в сезоне опередить Валттери Боттаса, своего напарника по команде Sauber.

Валттери Боттас (16-й): «Сегодня мы принимали правильные решения, поэтому я расстроен, что выбыл из борьбы уже в первой части квалификации. До моей последней попытки мы держались в первой десятке, но в таких погодных условиях иногда всё превращается в рулетку.

Дождь сильно усложнил работу на трассе, поэтому удерживать на ней машину было по-настоящему трудно, как и выжимать из C44 всё, на что она была способна, тем более что уровень сцепления менялся с каждым кругом.

Мы перешли на слики одними из первых ещё до появления красных флагов, а также заняли хорошую позицию в очереди на пит-лейн перед тем, как квалификация возобновилась.

Но состояние трассы под конец сессии стало лучше, и соперники смогли прибавить, а нам это не удалось. Сегодня нам не повезло, но я чувствую, что в завтрашней гонке мы можем справиться лучше с делом. Трудно прогнозировать, какие завтра будут условия, но мы готовы к любому развитию событий».

Гуаньюй Чжоу (14-й): «Приятно, что в Сильверстоуне мы смогли пройти во вторую часть квалификации, на трассе, которая подходит нам намного лучше, чем австрийская.

В первой сессии на трассе происходило много всего, поскольку погода менялась, поэтому сначала мы выехали на промежуточной резине, а потом перешли на слики. Нас больше всего устраивало, когда трасса была мокрой, ведь в этих условиях мы меньше уступали соперникам.

Команда отлично работала в столь непредсказуемых условиях, и я надеюсь, что завтра будет почти такая же погода – тогда мы сможем отыграть ещё несколько позиций и побороться за очки. Я уже в предвкушении гонки на трассе, где есть немало возможностей для обгонов.

Полагаю, очень важно будет правильно работать с резиной, и тогда у нас появятся шансы на успех».

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