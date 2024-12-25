Звезда Майами Хит Батлер готов покинуть команду до 6 февраля

Джимми заинтересован в переходе в Финикс, Голден Стэйт, Даллас или Хьюстон

Звездный игрок Майами Хит Джимми Батлер может покинуть команду. 35-летний американец официально не запрашивал обмен, но готов уйти до дедлайна 6 февраля.

Несколько команд уже связывались с Хит и проявляли интерес к Батлеру, но Майами пока не спешит с переговорами. Сам Джимми заинтересован в переходе в Финикс, Голден Стэйт, Даллас или Хьюстон.

В нынешнем сезоне Батлер по контракту с Хит зарабатывает 49 миллионов долларов. На сезон-2025/26 у Джимми есть опция игрока на 52 млн долларов. Отметим, что прошлым летом стороны не смогли договориться о продлении контракта.

За Майами Джимми играет с 2019 года и дважды с командой выходил в финал плей-офф НБА. В 2020-м Хит уступили Лос-Анджелес Лейкерс (2:4), в 2023-м — Денвер Наггетс (1:4). Ранее Джимми выступал в составе Чикаго, Миннесоты и Филадельфии.

Батлер является шестикратным участником Матча всех звезд НБА (2015-18, 2020, 2022). В текущем сезоне американец в среднем за игру набирает 18,5 очка, делает 5,8 подбора и 4,9 передачи.

Майами (14-13) занимает шестое место в Восточной конференции НБА. Следующий матч Хит проведут против Орландо в ночь с 26 на 27 декабря.

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