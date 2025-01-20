Сакраменто с Лэнем обыграл Вашингтон, Клипперс победили Лейкерс в НБА

Украинец в матче набрал четыре очка и совершил четыре подбора

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате.

Сакраменто на своей площадке уверенно победил Вашингтон — 123:100. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке около 16 минут. За это время украинец набрал 4 очка, а также совершил 4 подбора, 2 ассиста и 2 перехвата.

Майами Хит — Сан-Антонио Сперс — 128:107 (20:30, 26:11, 46:27, 36:39)

Орландо Мэджик — Денвер Наггетс — 100:113 (29:28, 23:26, 25:39, 23:20)

Милуоки Бакс — Филадельфия 76ерс — 123:109 (30:21, 29:29, 31:31, 33:28)

Оклахома Сити Тандер — Бруклин Нетс — 127:101 (39:19, 30:30, 29:28, 29:24)

Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс — 116:102 (32:26, ​​32:23, 28:28, 24:25)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Чикаго Блэкхокс — 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)

Сакраменто Кингз — Вашингтон Уизардс — 123:100 (32:26, ​​30:22, 28:29, 33:23)

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