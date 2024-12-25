«Это будет большой год Уайлдера». Тренер анонсировал возвращение супертяжа

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Малик Скотт, тренер супертяжа Деонтея Уайлдера, согласен с тем, что боксер уже не так мотивирован вернуться в ринг, однако на этот момент не планирует заверщать карьеру.

«Наверное, Уайлдер уже не такой голодный к боксу после всего, что он сделал и сколько заработал. У него есть другая мотивация, и я знаю, что он хочет продолжать карьеру».

«Бокс останется у него в сердце, и 2025 год будет большим годом для Деонтея. У него много вариантов для возвращения, потому что он остается большим боксером», – сказал Скотт.

Уайлдер проиграл в четырех из последних пяти боев.

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sport.ua