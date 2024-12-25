Роналдиньо празднует Рождество в футболке Бернли

Футболист опубликовал в инстаграм сториз в футболке Бернли
PT
Футбольное сообщество было удивлено, увидев легендарного бразильского футболиста Роналдиньо в футболке английского клуба "Бернли". Сториз, опубликованная на странице футболиста в Instagram, вызвала шквал догадок и предположений среди фанатов.
Оказывается, сын Роналдиньо, Жоао Мендеш, этим летом перешел в молодежную команду "Бернли" из "Барселоны". Чтобы поддержать сына и продемонстрировать свою приверженность к новому клубу своего ребенка, Роналдиньо решил надеть футболку "Бернли" и сфотографироваться в ней.
Этот жест тронул фанатов "Бернли" и показал, насколько важна для Роналдиньо его семья.
Читайте такжеГвардиола заставил своих игроков остаться на тренировочной базе в Рождество