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Футбол

Роналдиньо празднует Рождество в футболке Бернли

Футболист опубликовал в инстаграм сториз в футболке Бернли

Роналдиньо празднует Рождество в футболке Бернли

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    • Футбольное сообщество было удивлено, увидев легендарного бразильского футболиста Роналдиньо в футболке английского клуба "Бернли". Сториз, опубликованная на странице футболиста в Instagram, вызвала шквал догадок и предположений среди фанатов.

    Оказывается, сын Роналдиньо, Жоао Мендеш, этим летом перешел в молодежную команду "Бернли" из "Барселоны". Чтобы поддержать сына и продемонстрировать свою приверженность к новому клубу своего ребенка, Роналдиньо решил надеть футболку "Бернли" и сфотографироваться в ней.

    Этот жест тронул фанатов "Бернли" и показал, насколько важна для Роналдиньо его семья.

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    www.ua-football.com

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