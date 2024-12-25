Экс-первая ракетка мира объявила, что ждёт второго ребёнка

Трёхкратная чемпионка турниров Grand Slam и бывшая первая ракетка мира Эшли Барти сообщила, что ждёт второго ребёнка.



Австралийская экс-теннисистка выложила фотографию на которой запечатлен ее сын Хейден, на чьей футболке написано: «Я скоро стану старшим братом». Пост она сопроводила подписью: «Счастливого Рождества от нашей растущей семьи вашим!».

Напомним, что Эшли Барти завершила профессиональную карьеру в 2022 году будучи первой ракеткой мира. За время своих выступлений в Туре она выиграла три “мэйджора” – Ролан Гаррос, Уимблдон и Australian Open. После ухода из спорта Эшли сосредоточилась на личной жизни и воспитании первенца.

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