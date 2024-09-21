Ферстаппен объяснил свой протест на пресс-конференции

Показав второе время в квалификации Гран При Сингапура, Макс Ферстаппен должен был принять участие в официальной пресс-конференции FIA.

Гонщик Red Bull Racing действительно на неё пришёл, но на вопросы отвечал формально – короткими фразами. Однако уже после официальной пресс-конференции действующий чемпион мира вышел в паддок, где уже подробно ответил на вопросы журналистов.

Когда Макса спросили, можно ли считать его поведение на официальной пресс-конференции своего рода протестом против штрафа, который был наложен на него стюардами за использование ненормативной лексики, Ферстаппен ответил: «Я считаю этот [штраф] нелепым, поэтому почему должен давать полные ответы? Теперь очень легко получить штраф, поэтому я предпочитаю поменьше говорить и высказывать своё мнение.

В FIA хотят создать прецедент. В прошлом за подобное люди получали предупреждение или небольшой денежный штраф. Но со мной они захотели создать громкий прецедент, что, конечно, кажется мне странным.

Я никого не оскорблял. Я просто сказал одно слово, описывая свою машину, а они… Я имею в виду… Оказывается, это прописано [в Спортивном кодексе], и стюарды просто следовали правилам. Я не виню стюардов. На самом деле мы с ними мило побеседовали, но они должны следовать правилам. Полагаю, они всё прекрасно понимают, но оказались в сложном положении».

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что вновь будет вызван к стюардам за фактический бойкот пресс-конференции, Макс сказал: «Я ответил на вопросы, как и должен был. Я не сделал ничего плохого.

В наше время не везде и не всегда можно выражать эмоции. Я не считаю, что сказал что-то плохое. Конечно, если бы я этим словом кого-то назвал, то это было бы неправильно.

Эмоции могут зашкаливать, и это не всегда допустимо. Я это понимаю, но это просто смешно, что мне дали такой штраф».

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