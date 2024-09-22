Чэнду. Музетти совершил камбэк в своём стартовом матче, Шан Цзюньчэн обыграл восьмого сеяного на пути в 1/4 финала

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в Китае

Чэнду, Китай • 18-24 сентября • хард • $1,269,245

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лоренцо Музетти (Италия, 1) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:7(5), 6:4, 7:6(4)

Адриан Маннарино (Франция, 5) – Чжоу И (Китай, WC) 7:6(3), 2:6, 6:4

Шан Цзюньчэн (Китай) – Роман Сафиуллин (-, 8) 5:7, 6:3, 6:3

Александр Бублик (Казахстан, 2) – Федерико Агустин Гомес (Аргентина, Q) 6:4, 6:4

Лоренцо Музетти, отыгравшись со счёта 3:5 в решающем сете, остановил победную серию Кристофера О’Коннелла, который на прошлой неделе выиграл титул на “челленджере” в Гуанчжоу. Итальянский теннисист сыграет уже седьмой четвертьфинал в этом году и попробует шестой раз выйти в полуфинал, если обыграет Адриана Маннарино, которому уступил в прошлом сезоне в Индиан-Уэллс.

Шан Цзюньчэн четвёртый раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP. Предыдущие три матча китайский теннисист также сыграл в этом сезоне. За свой третий полуфинал Шан Цзюньчэн будет бороться с Александром Бубликом, с которым уже дважды встречался в этом году: в марте проиграл на “Мастерсе” в Индиан-Уэллс, а в августе выиграл на старте US Open.

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