Арвид Линдблад провёл тесты в Имоле

Участник молодёжной программы Red Bull Арвид Линдблад принял участие в тестах в Имоле с командой Racing Bulls. Для 17-летнего британского гонщика это первые полноценные тесты и всего второй опыт в жизни пилотирования машины Формулы 1.

Линдблад, который в этом сезоне будет выступать в Формуле 2 за Campos Racing, отработал два дня на тестах в Имоле за рулём AT04 – машины 2023 года.

Учитывая, что Арвид набрал достаточно баллов для получения суперлицензии, выиграв в начале года титул в новозеландской Формуле Regional, можно предположить, что по ходу сезона мы неоднократно увидим его за рулём Формулы 1 в пятничных тренировках. В Red Bull постепенно готовят его к дебюту, а Хельмут Марко называл Линдблада потенциальным чемпионом.

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