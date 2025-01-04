Макс Ферстаппен о жизни в отпуске

Макс Ферстаппен провёл праздники в австрийском Арльберге, катаясь на лыжах с семьёй и друзьями. За руль он вернётся только в конце января, на соревнованиях по симрейсингу.

В подкасте Red Bull четырёхкратный чемпион рассказал, что зимой не особенно тренируется и не слишком ограничивает себя в еде…

Макс Ферстаппен: «Я ем больше шоколада, больше пасты. Макарон. Предпочитаю маленькие плитки детского шоколада. Кажется, вчера я съел их штук десять.

Меня не особенно интересует, как я выгляжу. Я не бегаю топлесс. В какой-то момент в январе я посмотрю в зеркало и решу, что пришло время начинать подготовку к сезону, тогда и займусь тренировками.

У меня такой подход хорошо работает. Некоторые тренируются круглый год, чтобы оставаться в форме, а мне нужны перерывы, возможность расслабиться и немного насладиться жизнью. Так я получаю новую мотивацию».

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