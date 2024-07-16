Лео Турини о кадровой политике Фредерика Вассёра

Лео Турини, один из опытнейших итальянских журналистов, пишущих об автоспорте, и страстный болельщик Ferrari, задаётся справедливыми вопросами, поскольку ему – надо полагать, не ему одному – кажется, что руководство любимой команды принимает сомнительные решения, которые могут привести к неприятным последствиям…
В общем, это лето для нас, болельщиков Ferrari, пока складывается не так, как нам мечталось после побед в Гран При Монако и «24 часах Ле-Мана»…
В очередной раз повторю, что Фредерик Вассёр имеет право формировать команду так, как хочет. Разумеется, если дела пойдут плохо, ему будет предъявлен счёт. Хотя надо признать, что атмосфера в гоночном департаменте Ferrari более-менее оживлённая.
И всё-таки, как можно отрицать очевидное, ведь технические новинки, которые Скудерия привозила на последние гонки, работали так, что оставалось только рыдать?!?
Может быть, они заработают начиная с Венгрии. Может быть. Однако итоги гонок в Испании, Австрии и Великобритании в любом случае останутся безжалостно печальными.
Также крайне важно задаться вот каким вопросом: как на работе команды скажется уход Энрико Кардиле? Не потому, что он был гениальным техническим директором – дело не в этом. Но он координировал всю работу инженерного департамента и в том числе, разумеется, занимался проектом машины 2025 года, который уже находится на достаточно продвинутой стадии.
Странно, что его уход в Ferrari воспринимают как нормальное развитие событий. Как это вообще возможно? Да ещё в такой момент сезона?
Когда в июле 2016 года уволили Джеймса Эллисона, это что, тоже было нормально? Да ещё в такой форме. Например, если Энрико Гвалтьери, главный моторист Скудерии, вдруг согласился бы перейти в Mercedes, это тоже стало бы рядовым эпизодом? А то ведь в Маранелло полно специалистов по двигателям…
Кстати, помнится, что имя человека, который заменил Эллисона, было названо буквально в следующую минуту после ухода британца.
В этом нет ничего нормального, говорю это совершенно серьёзно. Я по-прежнему убеждён, что у Вассёра есть право выбирать, с кем ему работать. Но хочется добавить: было неплохо, если бы он объяснил логику кадровых решений. Например, почему Карлоса Сайнса в следующем году заменит Льюис Хэмилтон, стало понятно всем – даже тем, кто с этим не согласен.
Однако команда посреди сезона осталась без технического директора в ожидании некоего «Мистер Икса», и всё это вызывает неизбежные сомнения.
Напоследок ещё одно соображение, тоже достаточно существенное. Не удивляйтесь, если уже скоро вы узнаете, что Маттиа Бинотто займёт должность исполнительного директора не самой плохой команды.