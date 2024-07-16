Бостад. Айдукович одержал вторую победу на уровне Тура

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Жайме Фария (Португалия, Q) 3:6, 6:1, 6:4

Денис Евсеев (Казахстан, Q) – Александр Мюллер (Франция) 7:5, 7:5

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Роман Сафиуллин (-, 6) 5:7, 7:6(3), 6:3

Тимофей Скатов (Казахстан, Q) – Торо Даниэль (Япония) 6:7(7), 6:2, 7:6(4)

Энрике Роша (Португалия) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) 4:6, 6:2, 6:2

Нуну Боржеш (Португалия, 7) – Андреа Пеллегрино (Италия, LL) 6:2, 7:6(3)

Кэмерон Норри (Великобритания, 5) – Йозеф Ковалик (Словакия) 7:6(4), 6:4

Рафаэль Надаль (Испания, WC) – Лео Борг (Швеция, WC) 6:3, 6:4

Сумит Нагал (Индия) – Элиас Имер (Швеция, WC) 6:4, 6:3

Павел Котов (-, 8) – Кристиан Гарин (Чили) 6:4, 6:7(6), 6:1

Дуе Айдукович (Хорватия, Q) – Люка ван Аш (Франция) 6:3, 6:3

Тьягу Монтейру (Бразилия) – Федерико Кория (Аргентина) 6:1, 6:3

Дуе Айдукович записал в свой актив вторую в карьере победу в основной сетке турнира ATP. Три года назад хорвату удалось выйти во второй круг на турнире ATP 250 в Умаге, где получил wild card в основу.

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