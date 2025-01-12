Australian Open. Марта Костюк против Нао Хибино в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра проведет свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии. Поединок против японки Нао Хибино пройдет четвертым запуском на Kia Arena (ориентировочное начало матча в 09:00 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 214/129
Призовые за карьеру: $5,009,797
Дата рождения: 28/11/2004 (30 лет)
Место рождения: Айти, Япония
Рост: 163 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2023 – Prague; 2019 – Hiroshima; 2015 – Tashkent)
Высший рейтинг WTA: 56 (18/01/2016)
Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 382/306
Призовые за карьеру: $3,400,470
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H2H: 2-1
2024 | Хуа Хин (WTA 250) | Хард | R2 | Костюк – 6:3, 7:6(7)
2021 | Рим (WTA 1000) | Грунт | QRF | Костюк – 7:5, 6:3
2020 | Roland Garros (Grand Slam) | Грунт | R1 | Хибино – 6:4, 6:0
Путь на турнире
Марта Костюк
Напрямую попала в основную сетку.
Нао Хибино
QR1: Марина Стакушич (Канада, №122) 7:6, 6:1
QR2: Екатерина Макарова (-, №245) 6:3, 6:7, 6:1
QRF: Харриет Дарт (Великобритания, №113) 6:4, 7:5
История на турнире
Марта Костюк – 15/7 | Костюк восьмой год подряд будет выступать на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал в прошлом году.
Нао Хибино – 12/10 | Хибино 10-й играет в Мельбурне и восьмой раз выступит в основной сетке. Лишь два раза ей удавалось пройти во второй круг, что является ее лучшим результатом на турнире (2020, 2021).
Выступления на харде (на 11/01/2025):
Марта Костюк – 127/77 (0/2 в этом году)
Нао Хибино – 291/213 (6/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2025
Марта Костюк – 0/2
WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1
Нао Хибино – 3/1
WTA 250 – 3/1 | Окленд – R2
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – П, П, П, В, В
Нао Хибино – В, В, В, П, В
Национальный фактор:
Марта Костюк – 9/3 | В мае прошлого года Марта Костюк проиграла Наоми Осаке и Риме и прервала серию из семи побед в матчах против теннисисток из Японии.
Нао Хибино – 9/10 | Хибино проиграла пять последених противостояний с украинками. В прошлом году она проиграла Юлии Стародубцевой на турнире ITF в США.
Марта Костюк проведет свой 194-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 102 победы (53%).
Нао Хибино проведет 192-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 78 побед (41%);
Марта Костюк проведет свой 45-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 25 побед (57%).
Нао Хибино сыграет свой 30-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету – 6 побед (21%).
Марта Костюк 9-й раз сыграет в основной сетке “мэйджора” против соперницы, которая не входит в топ-100. Все предыдущие восемь матчей она выиграла.
Нао Хибино 16-й раз сыграет против соперницы из топ-20 и будет бороться за свою четвертую победу. Последний раз она выигрывала в таком матче в прошлом году в Праге, когда победила 18-ю ракетку мира Барбору Крейчикову.
Победительница этого матча получит 200 000 австралийских долларов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая – 132 000 австралийских долларов призовых и 10 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания GGbet считает фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,19. На победу Нао Хибино предлагается коэффициент – 4,37.
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