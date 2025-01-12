Australian Open. Марта Костюк против Нао Хибино в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра проведет свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии. Поединок против японки Нао Хибино пройдет четвертым запуском на Kia Arena (ориентировочное начало матча в 09:00 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 214/129

Призовые за карьеру: $5,009,797



Дата рождения: 28/11/2004 (30 лет)

Место рождения: Айти, Япония

Рост: 163 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2023 – Prague; 2019 – Hiroshima; 2015 – Tashkent)

Высший рейтинг WTA: 56 (18/01/2016)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.01.2025): 382/306

Призовые за карьеру: $3,400,470

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H2H: 2-1

2024 | Хуа Хин (WTA 250) | Хард | R2 | Костюк – 6:3, 7:6(7)

2021 | Рим (WTA 1000) | Грунт | QRF | Костюк – 7:5, 6:3

2020 | Roland Garros (Grand Slam) | Грунт | R1 | Хибино – 6:4, 6:0

Путь на турнире

Марта Костюк

Напрямую попала в основную сетку.

Нао Хибино

QR1: Марина Стакушич (Канада, №122) 7:6, 6:1

QR2: Екатерина Макарова (-, №245) 6:3, 6:7, 6:1

QRF: Харриет Дарт (Великобритания, №113) 6:4, 7:5

История на турнире

Марта Костюк – 15/7 | Костюк восьмой год подряд будет выступать на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал в прошлом году.

Нао Хибино – 12/10 | Хибино 10-й играет в Мельбурне и восьмой раз выступит в основной сетке. Лишь два раза ей удавалось пройти во второй круг, что является ее лучшим результатом на турнире (2020, 2021).

Выступления на харде (на 11/01/2025):

Марта Костюк – 127/77 (0/2 в этом году)

Нао Хибино – 291/213 (6/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2025

Марта Костюк – 0/2

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Нао Хибино – 3/1

WTA 250 – 3/1 | Окленд – R2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, П, П, В, В

Нао Хибино – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 9/3 | В мае прошлого года Марта Костюк проиграла Наоми Осаке и Риме и прервала серию из семи побед в матчах против теннисисток из Японии.

Нао Хибино – 9/10 | Хибино проиграла пять последених противостояний с украинками. В прошлом году она проиграла Юлии Стародубцевой на турнире ITF в США.

Марта Костюк проведет свой 194-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 102 победы (53%).

Нао Хибино проведет 192-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 78 побед (41%);

Марта Костюк проведет свой 45-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 25 побед (57%).

Нао Хибино сыграет свой 30-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету – 6 побед (21%).

Марта Костюк 9-й раз сыграет в основной сетке “мэйджора” против соперницы, которая не входит в топ-100. Все предыдущие восемь матчей она выиграла.

Нао Хибино 16-й раз сыграет против соперницы из топ-20 и будет бороться за свою четвертую победу. Последний раз она выигрывала в таком матче в прошлом году в Праге, когда победила 18-ю ракетку мира Барбору Крейчикову.

Победительница этого матча получит 200 000 австралийских долларов призовых и 70 рейтинговых очков. Проигравшая – 132 000 австралийских долларов призовых и 10 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,19. На победу Нао Хибино предлагается коэффициент – 4,37.

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