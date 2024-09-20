Хуахин. Хартоно впервые вышла в полуфинал в WTA-туре, Зиданшек отыграла матчболы в почти четырёхчасовом противостоянии

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Таиланде

Хуахин, Таиланд • 16-22 сентября • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арианне Хартоно (Нидерланды, Q) – Май Хонтама (Япония) 4:6, 6:2, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) – Ребека Масарова (Испания) 6:3, 6:4

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Яна Фетт (Хорватия) 4:6, 6:4, 6:1

Тамара Зиданшек (Словения) – Надя Подороска (Аргентина) 4:6. 7:6(3), 7:6(3)

Арианне Хартоно взяла реванш у Май Хонтамы за поражение в прошлом году в четвертьфинале турнира в Токио, где впервые сыграла на этой стадии, и проведёт свой дебютный полуфинал на уровне Тура. Соперницей нидерландки в субботу будет Лаура Зигемунд, которая два дня назад провела самый продолжительный матч в Туре за последние 13 лет.

Тамара Зиданшек в решающем сете уступала со счётом 2:4 и отыграла четыре матчбола соперницы. Теннисистки провели на корте 3 часа 41 минуту, и это четвёртый показатель по длительности матча в этом году. Словенка впервые с января 2022 года сыграет в полуфинале турнира WTA и встретится с Ребеккой Шрамковой (3-0), которая неделю назад дошла до финала в Монастире.

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