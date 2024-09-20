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Футбол

Владелец Нанта опроверг слухи о продаже клуба защитнику Ливерпуля

Я его даже не знаю (с)

Владелец Нанта опроверг слухи о продаже клуба защитнику Ливерпуля

Фото: twitter.com/PSG_espanol/ автор неизвестен

    • Вальдемар Кита, владелец и президент ФК "Нант", опроверг информацию о том, что правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд намерен приобрести французскую команду за 100 млн евро.

    "Это все фигня! Откуда это? Вы ожидаете, что серьезный человек, который хочет купить клуб, будет использовать журналиста? Трент Александер-Арнольд? Но я его даже не знаю!

    Когда я продал свою компанию (Vivacy), никто не был в курсе, даже персонал. Это бизнес", – сказал Кита

    Вальдемар также добавил, что подобные публикации могут нанести ущерб репутации клуба.

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