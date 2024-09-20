Вечером 21 сентября в Лондоне на арене «Уэмбли» пройдёт большое шоу профи-бокса с титульным боем в супертяжелом весе.

Британский супертяж Энтони Джошуа (28–3, 25 KO) попытается выиграть чемпионский титул по версии IBF.

Пояс сейчас принадлежит его соотечественнику Дэниела Дюбуа (21–2, 20 KO).

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Оба боксера имеют в своем пассиве поражения от украинского боксера Александра Усика.

Накануне поединка проходит традиционная церемония взвешивания боксеров.

Даниель Дюбуа – Энтони Джошуа. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE

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