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Бокс

Даниель Дюбуа – Энтони Джошуа. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE

Даниель Дюбуа – Энтони Джошуа. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 21 сентября в Лондоне на арене «Уэмбли» пройдёт большое шоу профи-бокса с титульным боем в супертяжелом весе.

Британский супертяж Энтони Джошуа (28–3, 25 KO) попытается выиграть чемпионский титул по версии IBF.

Пояс сейчас принадлежит его соотечественнику Дэниела Дюбуа (21–2, 20 KO).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Оба боксера имеют в своем пассиве поражения от украинского боксера Александра Усика.

Накануне поединка проходит традиционная церемония взвешивания боксеров.

Даниель Дюбуа – Энтони Джошуа. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE

sport.ua

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