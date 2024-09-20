Марио Изола: Скорости на трассе заметно возросли

В Pirelli обратили внимание на то, что на тренировках в Сингапуре команды строили работу с шинами совсем не так, как в Баку, хотя в их распоряжении резина трёх таких же составов. Если в предыдущий уик-энд мало кто ездил в пятницу на жёстких шинах, то сегодня все предпочли проверить, как резина состава C3 ведёт себя на трассе Марина-Бей.

С другой стороны, даже на длинных сериях кругов некоторые команды опробовали не только резину Hard и Medium, но и Soft.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «День вполне можно охарактеризовать как нормальный. Два часа тренировок прошли без проблем, все команды опробовали все три состава, которые у них есть, в том числе ездили с разной топливной нагрузкой.

Сегодня мы не видели признаков гранулирования даже на резине Soft, а это может позволить их использование в воскресенье. В этом контексте интересно посмотреть, как команды спланируют работу на третьей тренировке: кто-то решит сэкономить пару комплектов Medium, а кто-то прибережёт свежий комплект мягких шин для квалификации.

Выяснилось, что скорости на трассе заметно возросли по сравнению с 2023-м, причём настолько, что время прошлогоднего поула было перекрыто. Кроме неизбежного повышения эффективности машин в процессе модернизации, на это также мог повлиять такой факт, что организаторы гонки постарались как следует почистить покрытие трассы с применением моечных машин высокого давления.

Хорошо подготовленная поверхность асфальта позволяет добиться более высоких скоростей, причём время на круге продолжит улучшаться по мере того, как трасса будет покрываться слоем отработанной резины. Можно предположить, что в квалификации результаты прохождения кругов будут меньше 1’29,200 – именно таким было расчётное время поула, полученное командами на симуляторах.

Одним из непредсказуемых факторов может быть погода, ведь в Сингапуре, расположенном близ экватора, никогда нельзя исключать вероятность интенсивных дождей, а они могут вернуть трассу в изначальное состояние, и уровень сцепления снова снизится».

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