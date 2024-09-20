Киев-Баскет обыграл Прикарпатье-Говерлу в матче благотворительного турнира ко Дню защитников и защитниц Украины

Завтра, 21 сентября, столичная команда сразится с Черкасскими Мавпами

В Ивано-Франковске стартовал благотворительный турнир по баскетболу, приуроченный ко Дню защитников и защитниц Украины.

В первом поединке встречались два участниками Суперлиги FAVBET — Прикарпатье-Говерла и Киев-Баскет. Столичной команде удалось одержать победу со счетом 63:61.

Завтра, 21 сентября, турнир продолжится матчем между Киев-Баскетом и Черкасскими Мавпами. Начало встречи — в 18:00.

Баскетбольная Суперлига FAVBET 2024/25 стартует 2 октября. На первом этапе команды сыграют четыре круга в формате «баблов». Далее запланировано проведение плей-офф.

Ранее планировалось, что в сезоне 2024/25 примет участие 9 клубов. Однако вчера стало известно, что одесская БИПА вынуждена сняться с соревнования из-за недостатка финансирования.

Благотворительный турнир ко Дню защитников и защитниц Украины

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет — 61:63 (12:10, 10:19, 17:14, 22:20)

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