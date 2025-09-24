Американский защитник Рид продолжит карьеру в Прикарпатье-Говерле

Сезон 2025/26 станет четвертым для Рида в Украине

БК Прикарпатье-Говерла продолжит сотрудничество с американским защитником Лейтерренсом Ридом.

Для Рида грядущий сезон 2025/26 станет четвертым в Украине. По ходу прошлого первенства, Рид присоединился к Говерле и провел 14 матчей: в среднем игрок набирал 17,9 очков, 2,7 подбора, 3,3 передачи.

Напомним, в кампании 2022/23 Лейтерренс выступал за Черкасские Мавпы (13 матчей, в среднем 8,6 очка и 3,0 подбора), а во второй половине первенства 2023/24 был игроком Кривбасса (18 игр, средний показатель — 18.4 очка, 4.5 подбора та 3.5 передач).

Ранее клуб переподписал контракты с восемью игроками: Владиславом Ивановым, Даниилом Маркивым, Владимиром Дроздовым, Сергеем Кузнецовым, Романом Морозовым, Ильей Кабацюрой, Ильей Чугуновым и Сергеем Старцевым. Наставником команды в предстоящем сезоне будет Виктор Бугра.

