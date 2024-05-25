Суперзірка НБА взяла післяматчевий коментар у гравця «Панатінаїкоса», який щойно вийшов у фінал Євроліги

24 травня відбувся перший матч Ф4 Євроліги-2024. Грецький «Панатінаїкос» обіграв турецький «Фенербахче» з рахунком 73:57. Грецький гранд – перший учасник цьогорічного берлінського фіналу. Другу путівку розіграють цього ж дня у матчі між «Реалом» та «Олімпіакосом».

У складі «Панатінаїкоса» виступив один з братів Адетокумбо Костас. Саме він і вийшов давати післяматчевий коментар пресі. На загальне здивування, замість журналіста у флеш-зоні стояв його брат Янніс, який прилетів на фінал ЄЛ в якості гостя:

У півфінальному матчі Костас зіграв сім хвилин, за які зробив два підбирання.

Фото: Sporting News

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