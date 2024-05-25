Экс-чемпион мира заявил, что готов провести бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

Бывший чемпион крузервейта по версии WBO британец Лоуренс Околи признался, что готов провести бой с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

«Бой с Усиком? Да, я готов к такому вызову, я точно согласился бы. Шансы, правда, на это невелики, но я хотел бы стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Для моего сына важнее, чтобы я брал титулы, деньги мне не нужны», – сказал Околи.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua