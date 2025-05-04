Энтони Джошуа сообщил ужасные новости. Такого мало кто ждал

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа сообщил фанатам, что получил травму.

«Сейчас я стараюсь привести свое тело в надлежащее состояние, меня ждет операция на локте. Она будет где-то в мае. Из-за этого я не смогу тренироваться где-то шесть-восемь месяцев. Когда я восстановлюсь – то вернусь на ринг», – сказав Джошуа.

Джошуа планировал провести два боя в 2025 году – летом и в конце года, но похоже, этот план сорвался.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua