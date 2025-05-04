Денвер в седьмом матче выиграл серию у Клипперс и вышел во второй раунд плей-офф НБА

Следующим соперником Денвера станет Оклахома

В ночь на 4 мая Денвер Наггетс в решающем седьмом матче серии обыграл на домашней площадке Лос-Анджелес Клипперс (120:101) в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наггетс ушли на большой перерыв с отрывом в 11 очков, а затем еще и феноменально провели третью четверть, увеличив свое преимущество до 27 баллов. Финальная 12-минутка в таких условиях превратилась в формальность.

Во втором раунде плей-офф соперником Денвера будет Оклахома-Сити Тандер, которая свою серию у Мемфис Гриззлис выиграла уже по итогам четырех матчей.

Таким образом, осталось узнать имя последнего, восьмого участника второго раунда плей-офф. Он определяется в серии между Голден Стэйт Уорриорз и Хьюстон Рокетс, где команды в ночь на 5 мая проведут решающий седьмой матч.

НБА. Плей-офф. Первый раунд

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс — 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35)

Источник