Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Американский боксер Теофимо Лопес одолел своего соотечественника Арнольда Барбосу на вечере бокса в Нью-Йорке, в очередной раз защитив титул WBO.

На бой отреагировал легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон.

«Это был просто разгром. Я никогда не видел Лопеса таким, как сегодня. Он стал намного лучше и имеет быстрые руки. Вот так надо побеждать», – сказал Майк Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua