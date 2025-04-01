Дерек ЧИСОРА: «Это будет впервые в карьере. Можете поверить в такое?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

41-летний британский боксер Дерек Чисора удивлен, что впервые в карьере станет обязательным претендентом. Скоро IBF должна объявить супертяжа претендентом на титул Даниэля Дюбуа.

«Конечно, я хочу, чтобы мой последний бой в карьере был титульным. У меня появилось такое желание после решения IBF, которая должна сделать меня обязательным претендентом. Я впервые в карьере стану обязательным претендентом».

«Можете в это поверить? Если уж у меня остался один бой, то я хочу, чтобы он был именно таким. Хочу порадовать фанов», – сказал Чисора.

Следующий бой будет 50-м в профессиональной карьере Чисоры.

Дерек ЧИСОРА: «Это будет мой последний бой. Последний танец»

sport.ua