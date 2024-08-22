ВИДЕО. Зеленский встретился с Усиком и Харлан. Вручил престижные награды

Instagram. Александр Усик и Владимир Зеленский и Александр Усик

Президент Владимир Зеленский вручил награды «Национальная легенда Украины». Президент Украины наградил чемпиона мира по боксу в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика и самую титулованную украинскую спортсменку в истории Олимпийских игр Ольгу Харлан.

«Для меня честь сегодня наградить настоящих легенд Украины. Мы прославляем всех тех, кто усиливает наших воинов, усиливает их ежедневно и вдохновляет. Это люди, которые прославляют Украину, укрепляя нашу оборону и вдохновляя всех граждан Украины.

Нина Митрофановна Матвиенко, Говард Баффет, Александр Михайлович Дубовик, Олег Петрович Коростелев, Иван Владимирович Лукашевич, Игорь Дмитриевич Поклад, Александр Усик, Ольга Харлан, Виталий Владимирович Хмель, Ирина Ивановна Юрченко, Сергей Иосифович Параджанов.

Мы бесконечно благодарны и очень счастливы, что живем в стране, которая объединила таких уважаемых и талантливых людей», – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал о том, чего достигли ВСУ в Курской области.

ВИДЕО. Зеленский встретился с Усиком и Харлан и вручил престижные награды

sport.ua